Solvay : doublement de la capacité de Solef PVDF à Changshu

(CercleFinance.com) - Solvay fait part d'un doublement de sa capacité de production de polyfluorure de vinylidène (PVDF) polymère à hautes performances Solef sur son site de production à Changshu, en Chine, pour renforcer son leadership en batteries lithium-ion. Ce projet s'inscrit dans la stratégie G.R.O.W. récemment annoncée, qui consiste à invesir dans des solutions durables à forte croissance dans les matériaux. Le nouveau site de production devrait être mis en service d'ici le premier semestre 2022. 'La mobilité durable est à l'origine d'une croissance à deux chiffres de la demande de PVDF dans les applications des batteries lithium-ion pour véhicules électriques, où l'Asie est le principal marché', souligne le chimiste belge.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -6.05% SOLVAY Euronext Bruxelles 0.00%