Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: distingué pour ses projets de filière batterie information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 11:07









(CercleFinance.com) - Solvay annonce qu'il s'est vu décerner par Bruno Bonnell, Secrétaire général pour l'investissement, le prix Choose France dans la catégorie compétitivité et innovation pour ses ambitieux investissements en faveur de la filière batterie.



Ce prix est orchestré tous les ans par Business France sous l'égide des ministères des Affaires étrangères, de l'Économie et de la Cohésion des territoires pour récompenser chaque année les entreprises oeuvrant pour le développement économique hexagonal.



La filière batterie de Solvay représente plusieurs projets en France, comme un hub européen pour les matériaux avancés pour batteries à Tavaux (Jura) et une plateforme de matériaux inorganiques pour les batteries du futur à La Rochelle.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +1.70% SOLVAY Euronext Bruxelles -2.39%