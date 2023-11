Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: dirigeants désignés pour l'après-scission information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Solvay présente la composition des équipes dirigeantes des deux sociétés qui seront issues de la scission du groupe de chimie, une opération qui devrait être achevée en décembre prochain.



Ilham Kadri, actuellement CEO et président du comité exécutif de Solvay, occupera le poste de chief executive officer de Syensqo, tandis que Rosemary Thorne prendra la présidence du conseil d'administration de cette nouvelle société centrée sur la chimie de spécialité.



Concernant l'activité historique dans la chimie essentielle, qui conservera le nom de Solvay après la scission, les fonctions de CEO seront assurées par Philippe Kehren et la présidence du conseil d'administration sera exercée par Pierre Gurdjian.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +1.28% SOLVAY Euronext Bruxelles -2.32%