Solvay: deux fonds DME à plus de 3,1% du capital

(CercleFinance.com) - Deux fonds d'investissement gérés par l'américain DME ont déclaré mercredi avoir franchi en hausse le seuil de 3% de Solvay pour désormais détenir plus de 3,1% du capital du groupe de chimie.



Selon un avis financier transmis par Solvay, DME Advisors et DME Capital ont dépassé le cap des 3% le mois dernier puis renforcé leurs positions en février pour afficher aujourd'hui une participation de 3,12%.



DME Advisors et DME Capital Management, deux fonds basés au Delaware, sont contrôlés par David Einhorn, un célèbre gestionnaire de 'hedge funds' et fondateur de Greenlight Capital, qui s'était notamment illustré en prenant des positions à la vente sur Lehman Brothers avant sa retentissante faillite en 2008.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +0.08% SOLVAY Euronext Bruxelles -1.66%