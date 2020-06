SOLVAY : dépréciation estimée à 1,5 milliard d'euros

(AOF) - Solvay fait un point à date sur la situation de ses principaux marchés au cours de ce second trimestre, démontrant sa résilience dans le contexte de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19. Pour autant, une revue des actifs est en cours et devrait se traduire par une dépréciation d'actifs (non cash) estimée à environ 1,5 milliard d'euros. Environ 80% du montant concerne le goodwill lié à l'acquisition de Cytec ; les 20 % restants concernent diverses immobilisations corporelles et incorporelles.

L'attractivité à long terme de nos activités Composite Materials et Technology Solutions est solide grâce à la demande en matière d'allègement, d'électrification et d'optimisation des ressources. La finalisation de cette revue des actifs ainsi que des détails complémentaires seront communiqués au moment de la publication de nos résultats semestriels le 29 juillet 2020.

"Nous continuons de prendre des mesures décisives visant à atténuer les effets liés au Covid-19. Nous sommes fortement mobilisés pour maintenir la génération de cash, la réduction des coûts, et restons proches et à l'écoute de nos clients", a déclaré Ilham Kadri, CEO.

"Nous accélérons la mise en place de nos programmes dans le cadre de la stratégie G.R.O.W. afin de réaliser une croissance supérieure grâce à nos positions de leadership sur nos différents marchés et à l'innovation."

