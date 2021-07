Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 16:03









(CercleFinance.com) - Solvay se hisse dans le vert avec un gain de moins de 1%, aidé par Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 110 à 121 euros, dans le sillage d'estimations d'EBITDA rehaussées de 3% en moyenne sur 2021-22. 'Nous pensons que Solvay représente l'une des expositions les moins chères à la chimie européenne', juge le broker, qui met en avant notamment un levier opérationnel supérieur à la moyenne et le potentiel pour un désendettement financier accéléré.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -4.00% SOLVAY Euronext Bruxelles +1.02%