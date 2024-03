Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: croissance de 17% du FCF annuel information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - Solvay publie un résultat net sous-jacent des activités poursuivies de 588 millions d'euros pour 2023, contre 740 millions précédemment, mais un flux de trésorerie disponibles (FCF) en croissance de 17,3% à 561 millions, soit un taux de conversion FCF record de 45,4%.



L'EBITDA sous-jacent du groupe de chimie belge s'est montré stable (+0,2%) en organique à près de 1,25 milliard d'euros, le net pricing positif et la baisse des coûts fixes ayant compensé la baisse des volumes.



La marge d'EBITDA sous-jacent s'est ainsi améliorée d'un point à 25,5% pour un chiffre d'affaires net de 4,88 milliards, en baisse organique de 12,6%, principalement en raison de la contraction des volumes.



Un dividende brut total de 2,43 euros par action sera proposé à l'AG du 28 mai. Pour 2024, Solvay prévoit une baisse organique de l'EBITDA sous-jacent de -10% à -20%, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible d'au moins 260 millions d'euros.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +9.06% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.24%