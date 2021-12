Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : contrat de matériaux pour des programmes spatiaux information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 10:04









(CercleFinance.com) - Solvay indique avoir signé un accord à long terme avec Avio pour la fourniture de matériaux composites et adhésifs à utiliser dans une gamme de programmes, dont les programmes Vega de lanceurs de satellites en orbite terrestre basse de l'Agence spatiale européenne. Le chimiste belge souligne que ses produits ont été utilisés dans de nombreux programmes de lancements spatiaux au fil des ans, grâce à leur capacité à résister aux températures extrêmement élevées produites par les gaz d'échappement du moteur de fusée. 'Nous pensons que nos matériaux avancés seront des catalyseurs clés pour l'exploration spatiale, le tourisme spatial et également le placement de lancement de constellations de satellites', commente Carmelo Lo Faro, président du segment matériaux de Solvay.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -0.64% SOLVAY Euronext Bruxelles +1.47%