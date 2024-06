Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: contrat de fourniture avec Cyclic Materials information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 15:53









(CercleFinance.com) - Solvay annonce la signature d'un contrat de fourniture avec Cyclic Materials, une entreprise spécialisée dans le recyclage de métaux avancés et la création d'une chaîne d'approvisionnement circulaire pour les terres rares et autres métaux critiques.



Cet accord, qui élargit le partenariat établi par le protocole d'accord signé en février 2023, prévoit que Cyclic Materials fournira au chimiste belge des oxydes de terres rares mixtes recyclés (rMREO) dès fin 2024.



Cette initiative fait partie des mesures proactives prises par Solvay depuis la fin de 2022 pour établir un pôle européen des terres rares dédié à la chaîne de valeur des aimants permanents à La Rochelle, en France, afin de renforcer l'autosuffisance européenne.





Valeurs associées SOLVAY 31.41 EUR Euronext Bruxelles +0.22%