Solvay: confirme les négociations avancées pour Rusvinyl

(CercleFinance.com) - Solvay confirme être en négociations avancées pour céder sa participation dans Rusvinyl.



Il s'agit d'une coentreprise indépendante 50/50 en Russie, avec son partenaire de coentreprise, Sibur.



' En plus de l'autorisation préliminaire récemment obtenue des autorités gouvernementales russes, la transaction potentielle est toujours soumise à plusieurs autres approbations réglementaires ' indique le groupe.





