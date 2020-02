Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : cession des activités polyamides finalisée Cercle Finance • 03/02/2020 à 09:17









(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir finalisé la cession des activités polyamides à BASF et Domo Chemicals, dernière étape de la transaction entre Solvay et BASF, dont le feu vert de Bruxelles était conditionné à la cession de certains actifs polyamides à une tierce partie. Les actifs acquis par la tierce partie, Domo Chemicals, comprennent notamment, en France, des sites à Belle-Etoile et Valence, ainsi qu'une participation dans une coentreprise entre BASF et Domo à Chalampé, et des activités commerciales en Allemagne et en Italie. La transaction est valorisée à 1,6 milliard d'euros. Le produit net de la vente devant être perçu pour la transaction combinée est estimé à environ 1,2 milliard, sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat postérieurs à sa conclusion.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +0.38% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.86%