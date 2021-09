Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : certification 'Gold' pour le site brésilien information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 12:55









(CercleFinance.com) - Solvay fait savoir que son complexe industriel de Sao Francisco (Brésil) a reçu la certification 'Gold' décernée par Wildlife Habitat Council (WHC) pour sa biodiversité, devenant ainsi la première entreprise chimique/textile au Brésil à obtenir cette note, assure Solvay. Alors que seuls 15% de la superficie du complexe de 16 millions de mètres carrés sont occupés par l'entreprise, le site constitue un refuge pour le loup à crinière et un habitat pour des espèces telles que le jaguar brun, l'un des plus grands félins d'Amérique. ' Ce certificat est une source de grande fierté pour nous. C'est une reconnaissance des pratiques pionnières adoptées par Solvay pour préserver l'environnement et la durabilité, tout en exploitant l'un des plus grands complexes chimiques d'Amérique latine ', a réagi Daniela Manique, directrice générale de la division COATIS chez Solvay.

