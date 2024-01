Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: capacités renforcées dans le recyclage de gaz information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 10:39









(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé mardi une extension des capacités de deux de ses unités spécialement conçues afin de recycler les résidus du processus d'épuration des gaz de combustion.



D'ici à la fin de 2025, la capacité de recyclage du site de Resolest, près de Dombasle (Meurthe-et-Moselle), devrait ainsi augmenter de 60% tandis que celle de Solval, à Rosignano (Itale), devrait immédiatement s'accroître de 30%.



Solvay précise que les gaz sont traités à partir de sa technologie brevetée 'SolvAir', à base de bicarbonate de sodium, qui permet à diverses industries, telles que les installations de valorisation énergétique des déchets, les centrales électriques, les cimenteries, les fabricants de verre et le transport maritime, d'éliminer efficacement plus de 99% des polluants.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +2.08% SOLVAY Euronext Bruxelles -1.19%