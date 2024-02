Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: bourse pour une alliance éducative MIT-Fermi information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir remis une bourse pour faciliter une alliance éducative entre le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et l'école Fermi de Cecina, à l'occasion d'une cérémonie qui s'est tenue sur son site de Rosignano en Italie.



Dans le cadre de ce partenariat, 200 élèves de Fermi ont participé à des cours de STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et de numérique dans le cadre du projet Global Teaching Labs du MIT.



La cérémonie comprenait une visite de l'usine de Rosignano, mettant en valeur l'engagement de Solvay en faveur de la sécurité et du développement durable, faisant le lien entre le monde universitaire et les défis de l'industrie.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -1.10% SOLVAY Euronext Bruxelles -1.39%