Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: BNP Paribas Asset Management franchit le seuil de 3% information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management a franchi à la hausse le seuil des 3% des droits de vote de Solvay avant de repasser sous cette même barre deux jours plus tard, apprend-on mardi dans un avis financier.



D'après cette notification de transparence, la filiale de gestion d'actifs de BNP Paribas a d'abord dépassé ce seuil le mardi 4 juin en faisant l'acquisition de titres, ce qui l'a conduit à détenir 3,02% du groupe de chimie.



Le jeudi 6 juin, BNP Paribas Asset Management franchissait ce seuil, mais cette fois à la baisse suite à une cession de titre, revenant ainsi à 2,97% des droits de vote.





Valeurs associées SOLVAY 32.23 EUR Euronext Bruxelles +1.54%