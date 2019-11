Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : bien orienté sur un relèvement de broker Cercle Finance • 12/11/2019 à 09:51









(CercleFinance.com) - Solvay progresse de 2,2% à Bruxelles avec le soutien d'un relèvement de recommandation chez Berenberg de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 102 à 120 euros sur le titre du groupe de chimie belge. Il souligne que l'action a sous-performé le secteur chimique européen d'environ 10% depuis le début de l'année et estime que '2020 marquera une amélioration, avec des attentes de profits remises à des niveaux plus raisonnables par une revue stratégique conservatrice'.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -1.26% SOLVAY Euronext Bruxelles +2.24%