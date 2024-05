Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: baisse des résultats sous-jacents au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie belge Solvay publie au titre du premier trimestre 2024 un résultat net sous-jacent des activités poursuivies de 119 millions d'euros, contre 187 millions un an auparavant, et un EBITDA sous-jacent de 265 millions, en baisse organique de 13,6%.



A 1,2 milliard d'euros, le chiffre d'affaires a baissé de 11,9% en organique, avec un impact positif sur les volumes (pour la première fois en sept trimestres) alors que les prix ont reculé, surtout en raison de la baisse des coûts de l'énergie et des matières premières.



'Certains secteurs de notre activité ont montré une dynamique prometteuse par rapport au creux de la fin de 2023, mais nous ne pouvons pas encore parler de reprise', indique le CEO Philippe Kehren, qui pointe aussi les premiers fruits des initiatives de réduction des coûts.



Solvay confirme, pour l'ensemble de 2024, ses prévisions d'une baisse organique de 10 à 20% de son EBITDA sous-jacent par rapport à une base 2023 retraitée, et d'un flux de trésorerie disponible supérieur à 260 millions d'euros.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +7.10% SOLVAY Euronext Bruxelles +5.49%