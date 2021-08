Solvay augmente sa capacité de production à Taiwan face à la pénurie de semi-conducteurs

(AOF) - Solvay et Shinkong Synthetic Fibers Corporation annoncent la création d'une nouvelle coentreprise, Shinsol Advanced Chemicals, pour le développement, la production et la commercialisation de peroxyde d'hydrogène de haute qualité pour l'électronique. La coentreprise devrait commencer ses activités au premier trimestre 2023 et sera située près du Southern Taiwan Science Park, à proximité de Tainan. La société vise à servir l'industrie des semi-conducteurs en plein essor à Taïwan grâce à la production de cet agent chimique indispensable à la production de circuits électroniques intégrés.

Elle disposera d'une capacité de production initiale de 30 000 tonnes de peroxydes par an - qui pourra être augmentée ultérieurement, en fonction de la demande du marché.

"Nous sommes ravis de nous lancer dans cette nouvelle collaboration entre Shinkong et Solvay", a déclaré Eric Wu, président de Shinkong Synthetic Fibers Corporation. "Cette coentreprise produira du peroxyde d'hydrogène de haute qualité pour l'électronique répondant aux exigences de normes de qualité internationales les plus strictes tout en respectant rigoureusement les principes de durabilité en minimisant son empreinte sur l'environnement."

"La croissance rapide de la demande dans l'industrie des semi-conducteurs à Taïwan nous permet d'y apporter notre technologie de pointe pour la production de peroxyde d'hydrogène de la plus haute qualité électronique, en nous appuyant sur l'expérience de plusieurs usines Solvay déjà en activité en Asie, en Europe et aux États-Unis", a déclaré Rodrigo Elizondo, président de Technology Solutions chez Solvay.

Solvay et Shinkong entendent finaliser la transaction au second semestre 2021, dans l'attente des approbations réglementaires à Taïwan et dans d'autres pays.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Vaste réorganisation pour les géants de la chimie

Face à la dégradation de leurs performances, les groupes n'ont pas d'autre choix que de se restructurer. Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros. A 473 millions d'euros, l'Ebitda a reculé de 21,4% sur la même période. L'entreprise a toutefois réduit ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année. La transformation de son portefeuille a pour objectif de recentrer le groupe sur la chimie de spécialités, la plus rentable. Le groupe va supprimer 500 postes d'ici à 2021.

Quant à Arkema, il affirme être en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction des coûts de 50 millions d'euros en 2020 par rapport à 2019. Il a également réduit ses investissements de 100 millions par rapport au plan initial de 700 millions. Le chimiste français est également engagé dans un plan de recentrage, avec la cession récente de son activité de plexiglas à l'américain Trinseo, pour 1,1 milliard d'euros.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.