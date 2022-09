Solvay: augmente sa capacité de polymères durables information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 09:46

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé qu'il augmentait sa capacité de résine polyphtalamide (PPA) Amodel® de 15 % sur son site de fabrication d'Augusta en Géorgie.



Cette nouvelle capacité facilite la production de grades de PPA Amodel innovants et plus durables qui offrent une empreinte CO2 réduite grâce aux améliorations apportées à la fabrication.



L'Amodel PPA joue un rôle essentiel dans le remplacement du métal dans l'industrie automobile depuis plus de 30 ans.



La gamme Amodel PPA est de plus en plus utilisée dans les véhicules électriques à batterie (BEV), notamment dans les moteurs électriques, l'électronique de puissance et les technologies de batterie.



'Poussé par nos clients, Solvay investit dans des capacités supplémentaires, mais aussi dans de nouvelles résines révolutionnaires pour l'électromobilité et le développement durable', a déclaré Brian Baleno, responsable du marketing automobile chez Solvay.