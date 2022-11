Solvay annonce le rachat anticipé d'obligations senior en dollar

(AOF) - Solvay a remis un avis de remboursement anticipé intégral aux détenteurs d'obligations senior 3,50 % en dollars US de Cytec, échéant en 2023 et garanties par Solvay, portant les numéros ISIN / CUSIP US23282AJ97 / 232820AJ9 pour un montant principal de 196 086 000 dollars. Le rachat sera effectué conformément aux termes et conditions des obligations. La date de rachat sera le 1er janvier 2023. Le prix de rachat est de 100 % du montant principal des obligations plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, mais non compris (soit 1 715 752 dollars).

Karim Hajjar, CFO de Solvay, a commenté : "Ce rachat anticipé sera financé par des ressources financières existantes et a été rendu possible par la poursuite de la bonne performance financière et la génération de trésorerie en particulier. Depuis 2019, le désendettement total (dette et pensions) approche les 3 milliards d'euros et l'effet de levier, à la fin de septembre 2022, était de 1.2x, un niveau record. Le renforcement continu de notre bilan étaye notre projet de séparation en deux entreprises leaders fortes et indépendantes au second semestre 2023."

Une seconde partie d'année à risques

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.