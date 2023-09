Solvay agrandit son Centre de R&D de Shanghai

(AOF) - Solvay (+0,05% à 108,75 euros) annonce l'expansion de son Centre de Recherche chinois, avec l'inauguration d'un nouveau bâtiment dans le Parc Technologique de Solvay Shanghai. L'entreprise a investi plus de 4 milliards de renmibi (environ 5 millions d'euros) dans ce site depuis 2005, afin de mieux soutenir les clients locaux et de répondre à la demande croissante de solutions innovantes et durables dans la région. Le nouveau bâtiment baptisé Magnolia, marque une étape importante pour Solvay dans l'avancement de l'innovation en Chine, le plus grand marché chimique du monde.

Le nouveau bâtiment R&I abrite plusieurs laboratoires de pointe, avec notamment un hall pilote pionnier dédié aux applications des matériaux avancés, des espaces conçus pour les applications industrielles et la recherche sur les biens de consommation. La nouvelle plateforme d'innovation dessert des secteurs critiques tels que l'hydrogène vert, l'électronique et les semi-conducteurs, et comprend un laboratoire d'automatisation et de robotique.

"En améliorant l'infrastructure et en renforçant notre centre de R&I en Chine, nous serons également en mesure de développer des partenariats d'innovation ouverte avec des universités chinoises de premier plan, des institutions de recherche internationales et d'autres parties prenantes, afin d'incuber des technologies de pointe pour façonner ensemble un avenir plus durable", a déclaré Howard Hao, responsable de la recherche et de l'innovation de Solvay Chine.

