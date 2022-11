Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: accord-cadre de coentreprise avec Orbia information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 10:03









(CercleFinance.com) - Solvay annonce la conclusion d'un accord-cadre de coentreprise avec Orbia pour la production de polyfluorure de vinylidène (PVDF), créant ainsi la plus grande capacité en Amérique du Nord, destinée aux matériaux pour batteries dans la région.



L'investissement total est estimé à environ 850 millions de dollars, partiellement financé par une subvention accordée à le chimiste belge par le Département américain de l'énergie d'un montant de 178 millions, pour la construction d'une installation à Augusta, en Géorgie.



Solvay et Orbia exploiteront deux sites de production, l'un pour les matériaux de base et l'autre pour le produit fini, situés dans le sud-est des États-Unis. Ces deux sites devraient être pleinement opérationnels d'ici 2026.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +11.51% SOLVAY Euronext Bruxelles -2.14%