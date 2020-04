Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : a fait des dons de désinfectants en Belgique Cercle Finance • 07/04/2020 à 17:38









(CercleFinance.com) - Le groupe Solvay annonce ce soir avoir fait des dons de H2O2 et de désinfectants pour les mains prêts à l'emploi, pour aider les travailleurs de la santé en Belgique à lutter contre le Covid-19. 'Jusqu'à présent, plus de 4.000 litres de désinfectant pour les mains ont été produits par ses laboratoires et sont donnés aux établissements de santé locaux pour pallier la grave pénurie à laquelle les travailleurs sont actuellement confrontés', commente Solvay.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +0.83% SOLVAY Euronext Bruxelles -1.77%