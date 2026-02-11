 Aller au contenu principal
Solv Energy lève 512,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 05:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Solv Energy, spécialisée dans l'énergie solaire et le stockage sur batterie, a fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis dans la fourchette indiquée, à 25 dollars par action, ce qui lui a permis de lever 512,5 millions de dollars.

A lire aussi

  • Top 5 IA du 10/02/2026
    Top 5 IA du 10/02/2026
    information fournie par Libertify 11.02.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alphabet , Kering , Saint-Gobain , Sanofi , Stellantis. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • Le siège de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Colombie-Britannique, dans la ville de Surey, en mai 2024 ( AFP / Sebastien ST-JEAN )
    Neuf personnes tuées par des tirs dans et autour d'une école dans l'ouest du Canada
    information fournie par AFP 11.02.2026 04:54 

    Des tirs dans un collège-lycée et dans une résidence à proximité ont fait neuf morts mardi dans une région isolée de l'ouest du Canada, a indiqué la police, qui a précisé que l'auteur avait été retrouvé mort. Cette attaque s'est déroulée à Tumbler Ridge, une petite ... Lire la suite

  • Le patron d'Instagram, Adam Mosseri, lors d'une conférence à Los Angeles le 9 octobre 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )
    Le patron d'Instagram attendu mercredi au procès de l'addiction aux réseaux sociaux
    information fournie par AFP 11.02.2026 04:53 

    Le patron d'Instagram doit témoigner mercredi à Los Angeles au procès de l'addiction aux réseaux sociaux: Adam Mosseri sera le premier visage de la Silicon Valley à venir se défendre devant le jury face aux accusations de fournir des "machines à sous" de dopamine ... Lire la suite

  • Lou Jeanmonnot participe au relais mixte 4 x 6km de biathlon, le 8 février 2026 à Anterselva en Italie ( AFP / François-Xavier MARIT )
    JO-2026: Jeanmonnot et Cizeron/Fournier Beaudry pour un mercredi en or
    information fournie par AFP 11.02.2026 04:44 

    La ruée vers l'or, enfin ? Grâce à Lou Jeanmonnot en biathlon et Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry en danse sur glace, la délégation française aux JO-2026 de Milan Cortina peut mercredi garnir son escarcelle qui ne compte pour l'heure que trois médailles. ... Lire la suite

