Solv Energy lève 512,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

La société Solv Energy, spécialisée dans l'énergie solaire et le stockage sur batterie, a fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis dans la fourchette indiquée, à 25 dollars par action, ce qui lui a permis de lever 512,5 millions de dollars.