Solutions30: un réseau de fibre optique en Allemagne

Cercle Finance • 15/01/2024 à 09:22









(CercleFinance.com) - Solutions30 et Unsere Grüne Glasfaser (UGG), coentreprise entre Allianz et Telefónica, lancent un partenariat stratégique pour déployer un réseau FTTH de fibre optique en Allemagne.



Solutions30 apportera son soutien à UGG dans l'atteinte de son objectif de fournir un accès Internet à haut débit à environ 2 millions de foyers en Allemagne.



Solutions30 et Unsere Grüne Glasfaser entameront leur coopération avec le raccordement de la ville d'Iserlohn.



Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer de Solutions30, a déclaré : ' Notre expertise dans la fourniture de réseaux de fibre optique clés en main, depuis la conception jusqu'au raccordement des abonnés, suivi de la maintenance et de l'assistance aux clients, nous permettra d'apporter un soutien efficace à la montée en puissance rapide des projets en Allemagne.'





