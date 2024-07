Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solutions30: révision d'objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce une révision d'objectifs pour l'ensemble de 2024, attendant désormais un chiffre d'affaires en légère baisse, mais prévoyant toujours une amélioration de sa marge d'EBITDA ajusté, avec une progression de l'EBITDA ajusté en valeur.



La société de services d'aide à la transformation numérique et de la transition énergétique a réalisé un chiffre d'affaires de 252 millions d'euros au deuxième trimestre, en baisse de 4,5% en comparaison annuelle.



Elle explique ce repli par une réduction de l'exposition à certains contrats dont les marges ne correspondent plus à ses standards, notamment dans les télécoms, ainsi que par des retards dans la montée en charge des activités fibre en Belgique.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 1,66 EUR Euronext Paris 0,00%