Solutions30 remporte un contrat avec LightSpeed Broadband

(AOF) - Solutions30, spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionné par LightSpeed Broadband, un opérateur 100% fibre optique basé dans le Lincolnshire en Angleterre, pour effectuer une deuxième phase de déploiement de son réseau. LightSpeed a pour mission d’apporter une connectivité très haut débit de 1 gigabit aux foyers et aux entreprises de tout l’est de l’Angleterre.

Après une première phase de déploiement de son réseau de fibre optique dans 10 villes du sud du Lincolnshire et de l'ouest du Norfolk, cette deuxième phase vise à équiper 22 villes du Norfolk, du Suffolk et de l'Essex.

Dans ce cadre, LightSpeed a attribué à Solutions30 UK le contrat de déploiement couvrant une large partie de cette seconde phase.

" Après un premier partenariat pour la phase initiale, ce nouveau contrat est une reconnaissance de l'efficacité et du professionnalisme des équipes de Solutions30 UK " s'est félicité la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Numéro 1 européen des services multi techniques de déploiement et maintenance de services techniques créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 819 M€ réalisé à 64 % en France, à 17 % dans le Benelux et le reste en Italie, péninsule ibérique, Allemagne et Pologne ;

- Revenus tirés à 60 % des télécom (part de 30 % du marché français), à 16 % de l’énergie et à 11 % du secteur informatique s ;

- Modèle d’affaires « better, faster, smarter » combinant croissance interne et externe avec duplication du modèle français en Europe afin d’adresser les grands comptes et les nouveaux marchés ; et fondé sur 3 piliers : fidélisation des clients, maillage territorial avec des positions dominantes sur chaque marché, plateforme S3net de partage d’expertises et de mise à disposition des compétences humaines ;

- Capital ouvert, Gianbeppi Fortis, cofondateur et président du directoire en détenant moins de 5 %, devant Karim Rachedi avec 7,3%, Alexander Sator présidant le conseil de surveillance de 6 membres ;

- Situation financière très solide avec des capitaux propres de149 M€ face à une dette nette de 27 M€ et une trésorerie de 46 M€ à fin juin.

-/ Enjeux/=

- Stratégie de croissance forte via la taille critique sur chaque marché géographique et la formation des techniciens aux nouvelles compétences ;

- Stratégie d’innovation axée sur l’amélioration constante de la plateforme S3net (investissements annuels de 1 à 2 % du chiffre d’affaires) et sur le nouveau marché des équipements connectés via le « laboratoire d’idées »;

- Stratégie environnementale avec 2 volets –offre de services innovants à impact environnemental moindre et implication des fournisseurs et partenaires à l’effort RSE du groupe ;

- Confirmation des percées dans la mobilité (bornes de recharge de véhicules électriques) et la maintenance des objets connectés et retombées des contrats dans la fibre en Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni ;

- Activité soutenue par le déploiement des réseaux très haut débit ou mobiles de nouvelle génération et par l’essor de la mobilité́ électrique ;

- Récurrence des revenus, tirés à 59 % des activités de maintenance et poursuite des gains de contrats.

=/ Défis /=

- Sensibilité du chiffre d’affaires, pour 45 % du total, aux trois 1 ers clients -télécom et énergie, impact négatif sur le bénéfice de la parité zloty polonais/euro ;

- Chute de la valorisation boursière en raison des accusations des fonds activistes Muddy Waters et Carson Block sur l’éventualité de liens avec le crime organisé italien, de la non-certification par l’auditeur EY des comptes 2020, pourtant approuvés par l’assemblée générale ;

- Impact de la pandémie : hausse de 21 % du chiffre d’affaires semestriel ;

- Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Solutions 30 table désormais sur une croissance rentable aux alentours de 10%

La guerre des talents a été encore renforcée par l’annonce de Facebook, qui compte réaliser 10.000 embauches d’ici cinq ans en Europe. Le manque de ressources humaines ne se limite ni à la France, ni à l’Europe : il est mondial. Ainsi 1,2 million d'ingénieurs informatiques devraient manquer en 2026 aux Etats-Unis. En France, selon Numeum, fédération du secteur du numérique, il manque environ 10.000 ingénieurs informatiques sur un total de 600.000 personnes employées par les éditeurs de logiciels et les entreprises de services numériques (SSII). Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’intensifie. Il est renforcé à la fois par les embauches de certaines sociétés, à la recherche de développeurs pour internaliser leurs projets numériques essentiels, et par les fortes ambitions de certaines start-up.