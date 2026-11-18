Solutions30 annonce l'obtention de plusieurs nouveaux contrats dans le domaine de l'énergie auprès de gestionnaires de réseaux et d'acteurs majeurs du secteur en Belgique et en Pologne. Ces contrats portent sur la modernisation et la maintenance des réseaux électriques (Power Grid) et sur le déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques (EVC), deux marchés clés de la transition énergétique en Europe.

En Belgique, Solutions30, par l'intermédiaire de sa filiale Unit-T, a été sélectionné par un gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité et de gaz pour accompagner le déploiement de compteurs intelligents dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ce contrat-cadre, avec une durée initiale de quatre ans et une durée maximale de 8 ans, prévoit le remplacement des compteurs électriques existants par une nouvelle génération d'équipements intelligents et représente un volume prévisionnel pouvant atteindre environ 18 000 compteurs par an.

En Pologne, Solutions30 a remporté plusieurs contrats portant sur la modernisation et l'extension des réseaux électriques dans le nord et le centre du pays : installation et modernisation d'infrastructures de distribution, de postes de transformation et d'équipements électriques associés, ainsi que les travaux de génie civil correspondants.

Solutions30 a également été retenu pour accompagner le déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques avec plusieurs clients dans toute la Pologne. Le leader européen des services multi-techniques de proximité pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur, des travaux préparatoires incluant les démarches administratives jusqu'à l'installation, la mise en service et la maintenance des bornes de recharge.