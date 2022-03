Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions30: rechute de -10% vers 5,83E information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 15:03









(CercleFinance.com) - Solutions30 rechute de -10% vers 5,83E (gros 'gap' sous 5,9E), retraçant son plancher intraday des 5,8E du 27 janvier: le titre vient de faire un grand écart spectaculaire de -25% entre 8,1E et 6E (zone de soutien testée également mi-juillet 2021) : en cas d'enfoncement, le prochain objectif serait le support des 4,4E du 18 juin 2021.

En cas de rebond, le 'gap' des 5,90E sera comblé en premier avant d'affronter la zone de résistance des 7,25E.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -10.28%