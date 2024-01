Solutions30, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du vendredi 26 janvier 2024

(AOF) - Solutions30 (-5,75% à 2,59 euros)

Solutions30 a fini la semaine dans le rouge après 4 séances de hausses. Le groupe a enregistré au quatrième trimestre 2023 un chiffre d'affaires en progression de 15,3% à 285,7 millions d'euros. La croissance interne du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies s'est élevée à 14,6%, toujours soutenue par le Benelux : 60,2%. En données comparables, les revenus du groupe ont reculé de 2,9% en France à 106,30 millions d'euros. Sur l'ensemble de 2023, Solutions30 a passé le cap symbolique du milliard d'euros et a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,055 milliard d'euros, en progression de 16,7%. La croissance interne est ressortie à 16,3%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen des services multi-techniques de déploiement et maintenance de services techniques créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 905 M€ réalisé à 47 % en France, à 24 % dans le Benelux et le reste en Italie, péninsule ibérique, Allemagne et Pologne ;

- Revenus tirés à 77 % des solutions de connectivités, à 12 % des solutions technologiques et 11 % des solutions énergétiques ;

- Modèle d’affaires « better, faster, smarter » :

- combinant croissance interne et externe avec duplication du modèle français en Europe afin d’adresser les grands comptes et les nouveaux marchés,

- fondé sur 4 piliers : diversifications sectorielle et géographique, acquisitions ciblées, et organisation opérationnelle unique avec la plateforme S3net de partage d’expertises et de mise à disposition des compétences humaines ;

- Capital ouvert, Gianbeppi Fortis, co-fondateur et président du directoire en détenant 16,7 %, le conseil de surveillance de 7 membres étant présidé par Alexander Sator ;

- Situation financière très solide avec des capitaux propres de 145 M€ face à une dette nette de 39 M€.

Enjeux

- Stratégie fondée sur la croissance organique apportant la taille critique et sur l’amélioration de la profitabilité via les effets d’échelle, avec pour objectif de moyen terme 2,5 Mds€ de revenus ;

- Stratégie d’innovation axée sur l’amélioration constante de la plateforme S3net (investissements annuels de 1 à 2 % du chiffre d’affaires) et sur le nouveau marché des équipements connectés via le « laboratoire d’idées »;

- Stratégie environnementale en 2 volets –offre de services à impact environnemental moindre et implication des fournisseurs et partenaires à l’effort RSE du groupe- en cours de renforcement ;

- Récurrence des revenus, tirés à 57 % des activités de maintenance et poursuite des gains de contrats ;

- Retombées sur les marges, attendues en forte hausse, des mesures de réorganisation engagées en 2022 : simplification juridique, renouvellement de la gouvernance, systématisation du contrôle des sous-traitants…

Défis

- Présentation à fin 2023 du nouveau plan stratégique ;

- Inflation compensée par la hausse des tarifs sur tous les contrats, existant et nouveaux, et un strict contrôle des coûts ;

- Remontée des ventes en France après leur repli au 1er semestre, contrastant avec la dynamique du Benelux ;

- Intégration d’ELEC ENR ;

- Après un gain de 16,7 % des facturations semestrielles, objectif 2023 d’une croissance à deux chiffres portant le chiffre d’affaires à plus de 1 Md€.

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

En avant toute dans l'IA générative

Les entreprises du numérique ont déjà commencé à adapter leurs offres et leurs pratiques à cette évolution, qui mixe ChatGPT et système d'information. Les cas d'usage les plus développés portent sur les centres d'appels avec l'intervention des chatbots ou dans le marketing, pour générer du texte ou des images de façon automatique. Le potentiel est énorme et Accenture France ambitionne de réaliser 30% de son activité avec le créneau data & IA à horizon 2025. Leader mondial du marché, Accenture a annoncé 3 milliards de dollars d'investissement sur trois ans dans ce domaine, avec un doublement du nombre d'employés dédiés pour atteindre 80.000 (sur 738.000 au total). Quant au leader français du secteur, Capgemini, il vise un investissement de 2 milliards d'euros durant les trois prochaines années, et 60.000 collaborateurs spécialisés (sur 360.000 actuellement).

L'intelligence artificielle désormais régulée en Europe

Il a été tenté de trouver un équilibre entre la volonté de protéger les droits fondamentaux des citoyens et celle de ne pas brider le développement des start-up européennes. Les associations française et allemande des entreprises du numérique, Numeum et Bitkom, avaient d'ailleurs réclamé un règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) favorable à l'innovation pour l'IA en Europe et sans règles trop contraignantes, notamment pour les IA génératives. L'approche européenne consiste à imposer des obligations pour les systèmes d'IA à haut risque, classés de faible à inacceptable. Pour la réglementation de l'IA générative (les systèmes de type ChatGPT), l'UE a établi des exigences plus fortes pour les modèles les plus puissants.