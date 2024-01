Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solutions30: plus d'un milliard d'euros de CA annuel information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Solutions30 affiche un chiffre d'affaires en hausse de 15,3% pour le dernier trimestre 2023 (+14,6% en organique), à 285,7 millions d'euros, lui permettant d'enregistrer un chiffre d'affaires annuel de près de 1,06 milliard, en progression de 16,7% (+16,3% en organique).



Cette croissance a été portée par la dynamique au Benelux où le groupe est devenu l'un des principaux acteurs du développement des réseaux Internet très haut débit (FTTH). Il revendique en outre une amélioration de la rentabilité au cours du deuxième semestre.



Pour 2024, Solutions30 anticipe 'une croissance soutenue de son chiffre d'affaires, avec une poursuite de l'amélioration de ses marges, se rapprochant de son objectif moyen terme d'un niveau de marge d'EBITDA à deux chiffres dans chaque pays'.





