Solutions30: choisi par Deutsche Glasfaser

(CercleFinance.com) - Solutions30 indique avoir été sélectionné comme l'un des partenaires de Deutsche Glasfaser, le premier fournisseur de fibre optique pour les zones rurales en Allemagne, financé par les investisseurs en infrastructure EQT et OMERS.



'Pionnier et précurseur dans le secteur, Deutsche Glasfaser planifie, construit et exploite des connexions en fibre optique, en architecture ouverte, pour les particuliers, les entreprises et les institutions publiques', précise la société française.



Grâce à sa vaste expertise dans le déploiement de la fibre optique à travers l'Europe, Solutions30 entamera ce nouveau partenariat par la connexion des pylônes mobiles aux réseaux de fibre optique existants de Deutsche Glasfaser.





