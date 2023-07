Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Solutions 30: vise le milliard d'euros de CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 18:20

(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce avoir réalisé au 2e trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 263,4 millions d'euros, en hausse de 18,8% par rapport à la même période un an plus tôt, une performance qui s'appuie notamment sur la croissance particulièrement robuste enregistrée au Benelux (+87,7%, à 97,1 ME).

Ces résultats témoignent par ailleurs d'une accélération de la croissance par rapport aux +14,6% de croissance enregistrés au 1er trimestre.



Par ailleurs, la dynamique du groupe à l'international lui a permis de compenser une contraction de 7,1% de son chiffre d'affaires en France (97,8 ME), pénalisé par des reculs de ses activités locales Connectivity (-7%) et energy (-24%).



Sur l'ensemble du 1er semestre, Solutions30 publie un CA en hausse de +16,7% à 518,7 ME, une performance qui lui permet de confirmer ses objectifs de croissance à deux chiffres en 2023, en dépassant le seuil du milliard d'euros d'activité.



Ainsi, le Groupe entend poursuivre sa stratégie visant à privilégier la croissance organique afin d'atteindre la taille critique dans toutes les zones géographiques où il est présent, tout en travaillant à l'amélioration de sa profitabilité.