Solutions 30 vise désormais une croissance rentable aux alentours de 10% en 2021

(AOF) - Au troisième trimestre 2021, Solutions 30 a enregistré un chiffre d’affaires de 212,1 millions d'euros, en léger repli de 0,7%. A données comparables, l'activité a reculé de 4,2%. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a expliqué ce recul par une base de comparaison particulièrement élevée et des difficultés d’approvisionnement en matériaux qui ont conduit à décaler des interventions ou projets.

" Les marchés du groupe sont à des stades de maturité différents. En France, marché en phase de transition, la croissance ralentit. Ailleurs en Europe, le succès de la duplication du modèle français commence à se matérialiser et la croissance reste très dynamique ", a commenté Solutions 30 dans ses perspectives.

Ces tendances sont impactées négativement par des ruptures dans les chaines d'approvisionnement et, pour l'ensemble de l'exercice 2021, Solutions 30 table désormais sur une croissance rentable aux alentours de 10%. Il indiquait auparavant anticiper une croissance rentable à deux chiffres de son activité. Rapporté à 2019, cela correspondrait à une croissance annuelle moyenne d'environ 14%.

