Solutions 30 : vers une communication le 25 mai

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, le groupe de services pour les nouvelles technologies Solutions 30 informe qu'il 'communiquera le mardi 25 mai après bourse', et que dans cette attente, son cours reste suspendu. Pour mémoire, la société a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre lundi dernier, à compter de l'ouverture du marché, 'dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse'.

