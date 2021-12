Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30: une arrivée au conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 10:55









(CercleFinance.com) - Solutions 30 a annoncé lundi la cooptation de Pascale Mourvillier, une spécialiste de la comptabilité des entreprises, en tant que membre de son conseil de surveillance.



Le groupe d'assistance informatique et numérique indique que cette experte de l'information financière va venir renforcer les compétences de son conseil en matière d'audit et de finance en rejoignant le comité d'audit.



Pascale Mourvillier, qui a démarré sa carrière chez Arthur Andersen, s'est spécialisée dans les normes IFRS, notamment chez Suez où elle a accompagné le groupe dans plusieurs opérations stratégiques.



Elle est administratrice de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) depuis la fin 2018.





