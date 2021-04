Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30 : timide rebond après la lettre du président Cercle Finance • 12/04/2021 à 11:01









(CercleFinance.com) - Après avoir chuté de plus de 20% au cours des trois dernières séances de Bourse, le titre Solutions 30 tente de rebondir lundi matin dans le sillage de la publication d'une lettre aux actionnaires, dans lequel le spécialiste du déploiement numérique répète n'avoir 'aucune activité frauduleuse'. Dans le document, Gianbeppi Fortis, le président du directoire du groupe de technologies, dénonce une 'campagne de désinformation' orchestrée par les fonds spéculatifs, et notamment le vendeur à découvert californien Muddy Waters même s'il ne le cite pas nommément. Pour mémoire, le fonds de Carson Block a réitéré ses accusations contre Solutions 30 la semaine dernière en reliant l'activité de certaines filiales en Europe de l'Est à plusieurs personnages mafieux. Pour Gianbeppi Fortis, l'acharnement des 'short-sellers' n'a qu'un seul but, à savoir tirer profit de la baisse du titre en jetant des accusations mensongères sur la place publique. Mais alors que près d'un milliard d'euros de capitalisation boursière est parti en fumée, le président de Solutions 30 dénonce un 'scandale absolu' et invite les actionnaires s'estimant victimes de ces 'fake news' à faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires et de marchés. L'objectif, selon Gianbeppi Fortis, est de venir appuyer les plaintes et actions déjà initiées par la société. La mise au point permettait à l'action de l'entreprise technologique de reprendre un peu plus de 1% lundi matin à la Bourse de Paris, un rebond qui apparaît néanmoins bien maigre au vu des 20% abandonnés au cours des trois dernières séances.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -0.27%