Solutions 30 : signature d’un accord-cadre en Belgique

(AOF) - Fiberklaar, entreprise fondée en 2021 par EQT Infrastructure et Proximus pour concevoir, construire et entretenir un réseau FTTH ouvert et accessible à tous les opérateurs en Flandre, a sélectionné Solutions 30 comme l'un de ses principaux partenaires. Au cours des sept prochaines années, Fiberklaar a pour ambition de connecter 1,5 million de foyers à l'Internet très haut débit et d'installer 300 000 connexions dans les deux années à venir.

Dans le cadre de son processus de sélection de partenaires à long terme qui contribueront à bâtir le plus grand réseau haut débit de Flandre, Fiberklaar a sélectionné Solutions 30 et lui a confié la connexion de 60 000 foyers par an. Les deux sociétés ont signé un accord-cadre avec effet au 21 septembre 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l’activité devrait atteindre 4,6% pour l’ensemble de l’année 2020. Néanmoins la fin d’année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s’est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d’offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l’aéronautique civile et l’automobile. C’est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d’emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s’attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.