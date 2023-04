Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30: salué après un contrat à Londres information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 11:58









(CercleFinance.com) - Solutions 30 s'adjuge plus de 4% après la signature d'un partenariat de 'vested outsourcing' visant dans un premier temps à raccorder, en deux ans, plus de 200.000 foyers londoniens au réseau du fournisseur d'accès à Internet Community Fibre.



Ce contrat, qui impliquera d'autres projets dans un second temps, 'répond à l'ensemble des exigences fixées par CFL en matière de couverture du territoire, d'efficacité, de rapidité et qualité de la fourniture de service'.



Pour répondre à la montée en puissance du déploiement et à la rapidité de livraison, Solutions 30 fera appel à des techniciens locaux, mais aussi à des collaborateurs qualifiés d'autres pays où il est implanté.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris +3.03%