Solutions 30 : repli de 5% du résultat net annuel Cercle Finance • 29/04/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Solutions 30 publie au titre de l'exercice 2020 un résultat net part du groupe de 36,9 millions d'euros, en repli de 5%, mais une marge d'EBITDA ajustée à 13% du chiffre d'affaires, contre 12,9% l'année précédente. Le groupe de solutions pour les nouvelles technologies a enregistré un chiffre d'affaires de 819,3 millions d'euros, soit une croissance de 18,5% (+13% en organique), les activités de maintenance, récurrentes par nature, ayant représenté 59% du total. 'L'exercice 2020 aura permis de confirmer les atouts de son modèle économique dans un marché en plein essor', affirme la société, qui a abordé 2021 'avec confiance et sérénité, se rapprochant de son objectif d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires'.

