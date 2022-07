Solutions 30 remporte un contrat en Belgique

(AOF) - Unifiber, joint-venture créée en juillet 2021 par Eurofiber et Proximus pour déployer un réseau par fibre optique en Wallonie, sélectionne Solutions 30 pour l'accompagner dans son objectif de donner accès à l'internet à très haut débit à plus de 600.000 foyers wallons d'ici 2028. Unifiber s'est donné pour mission d'accélérer le déploiement de la fibre optique en Wallonie, en construisant un réseau d'accès ouvert à tous les fournisseurs de services de télécommunications.

Pour l'épauler dans le déploiement de ce réseau du futur, Unifiber a sélectionné Solutions 30 comme l'un de ses principaux partenaires. Solutions 30 bénéficie d'une large expertise en matière de déploiement de réseau Internet haut débit, acquise depuis 2014 en Europe, notamment en France et en Espagne, pays qui comptent déjà plus de 70% de leur territoire couvert par la fibre optique.

Solutions 30 se voit ainsi confier la connexion de 200.000 foyers wallons. Les premiers déploiements ont d'ores et déjà débuté à Saint Ghislain.

