Solutions 30: projet de reprise de certains actifs Scopelec information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 10:21

(CercleFinance.com) - Le titre Solutions 30 fait un bond en Bourse ce jeudi après avoir annoncé travailler sur un projet d'offre de reprise des actifs de Scopelec, un spécialiste des technologies de communications unifiées et de téléphonie sur IP.



Le groupe indique avoir déposé début novembre une première offre de rachat portant sur certains actifs de Scopelec et confirme actuellement travailler sur un nouveau projet d'offre 'améliorée'.



Cette offre de reprise élargie doit encore être soumise à l'approbation du Tribunal de Commerce de Lyon qui désignera le ou les repreneur(s) et, le cas échéant, à l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.



Solutions 30 - qui dit vouloir proposer une solution de reprise 'solide et pérenne' - estime que l'intégration de certains actifs de Scopelec lui permettrait de consolider sa base de développement tout en offrant de nouvelles perspectives aux salariés de Scopelec.



La société considère à ce titre que son offre est 'complémentaire' de celle d'autres candidats-repreneurs.



Créé en 1973 sous la forme d'une coopérative, Scopelec - qui propose des services de réseaux d'infrastructures de télécommunications à un parc d'opérateurs, d'entreprises et de collectivités - a récemment été placé en redressement judiciaire.



Avec un gain de plus de 12%, le titre Solutions 30 signait de loin la plus forte hausse de l'indice SBF 120 jeudi matin à la Bourse de Paris.