Solutions 30: projet de centrale solaire flottante

(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce sa participation, en groupement d'entreprises avec Ciel et Terre International et Perpetum Energy, à un partenariat avec Q Energy pour un projet de parc solaire flottant sur le site d'une ancienne carrière à Perthes, en Haute-Marne.



D'une capacité installée de 74,3 MWc, cette future centrale flottante est la plus grande d'Europe à ce jour et sera composée de plusieurs îlots répartis sur un site de 127 hectares. Elle alimentera en électricité l'équivalent de 37.000 habitants.



La construction de la centrale démarre ce mois-ci et les travaux s'étaleront sur 18 mois pour une mise en service prévisionnelle début 2025. Le groupement d'entreprises aura également en charge sa maintenance.





