Solutions 30, plus forte hausse du SBF120 à la clôture du vendredi 27 janvier 2023

(AOF) - Solutions 30 (+ 23,6% à 2,32 euros)

Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a dominé le SBF 120 à la clôture après avoir enregistré au quatrième trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 11,6% à 246,1 millions d'euros. La croissance interne, qui est ressortie à 10,1%, a été soutenue par le Benelux, enregistrant une croissance purement organique de 51,3% à 69,9 millions d'euros.

Points clés

- Numéro 1 européen des services multi-techniques de déploiement et maintenance de services techniques créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 874 M€ réalisé à 58 % en France, à 15 % dans le Benelux et le reste en Italie, péninsule ibérique, Allemagne et Pologne ;

- Revenus tirés à 43 % des télécoms (part de 30% du marché français), devant l’énergie et le secteur informatique;

- Modèle d’affaires « better, faster, smarter » :

- combinant croissance interne et externe avec duplication du modèle français en Europe afin d’adresser les grands comptes et les nouveaux marchés,

- fondé sur 4 piliers : diversifications sectorielle et géographique, acquisitions ciblées, et organisation opérationnelle unique avec la plateforme S3net de partage d’expertises et de mise à disposition des compétences humaines ;

- Capital ouvert, Gianbeppi Fortis, cofondateur et président du directoire en détenant moins de 5 %, devant Karim Rachedi avec 7,3%, Alexander Sator présidant le conseil de surveillance de 6 membres ;

- Situation financière très solide avec des capitaux propres de 197 M€ face à une dette nette de 33 M€.

Enjeux

- Stratégie de croissance fondée sur l’autofinancement du développement, la transition géographique vers un rééquilibrage des facturations et la transition opérationnelle en France ;

- Stratégie d’innovation axée sur l’amélioration constante de la plateforme S3net (investissements annuels de 1 à 2 % du chiffre d’affaires) et sur le nouveau marché des équipements connectés via le « laboratoire d’idées »;

- Stratégie environnementale avec 2 volets –offre de services innovants à impact environnemental moindre et implication des fournisseurs et partenaires à l’effort RSE du groupe ;

- Récurrence des revenus, tirés à 57 % des activités de maintenance et poursuite des gains de contrats.

Défis

- Sensibilité du chiffre d’affaires, pour plus d’1/3 % du total, aux trois premiers clients ;

- Inflation compensée par la hausse des tarifs sur tous les contrats, existants et nouveaux, et un strict contrôle des coûts ;

- Reconquête des investisseurs après l’effritement des ventes 2022, dû au faible déploiement de la fibre optique en Europe, aux ruptures dans les chaînes d'approvisionnement;

- Exécution du plan de redressement de l’activité en France : reconquête de parts de marché dans les télécoms (attente d'une 2ème phase de consolidation), élargissement des offres dans l’énergie, les objets connectés, la mobilité et l’électrification des véhicules, et renforcement des synergies avec réaffectation des techniciens sur les activités à fort potentiel ;

- Spéculations récurrentes sur l’entrée d’un actionnaire de référence dans le capital ;

- Après une stabilité du chiffre d’affaires en 2022, objectif 2023 d’une croissance plus soutenue, accompagnée d’une amélioration de la profitabilité.

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.