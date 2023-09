Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30: perte nette légèrement creusée au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Solutions 30 publie pour le premier semestre 2023 un résultat net part du groupe de -14,4 millions d'euros, contre -12,3 millions un an auparavant, avec une marge d'EBITDA ajusté en retrait, passant de 6,7% à 5,3% d'une année sur l'autre.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 16,8% à 519,1 millions d'euros, performance s'appuyant sur une croissance 'particulièrement robuste' au Benelux, en Pologne et au Royaume-Uni, et en ligne avec l'objectif de passer le cap du milliard en 2023.



Le groupe confirme donc son objectif de croissance à deux chiffres sur l'exercice, croissance qui 's'accompagne d'un redressement progressif des marges dans un contexte d'adaptation en France et d'hyper-croissance ailleurs en Europe'.





