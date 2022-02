Solutions 30 : partenariat avec Mobilize Power Solutions pour installer des bornes de recharge

(AOF) - Solutions 30 annonce la signature d’un contrat de partenariat avec Mobilize Power Solutions. A travers ce partenariat, Solutions 30 devient l’un des deux partenaires de Mobilize Power Solutions en charge du déploiement de bornes de recharge et la maintenance pour les clients de Renault Group en France. Mobilize Power Solutions fait partie de Mobilize qui regroupe l’ensemble des activités liées aux services de mobilité et aux solutions énergétiques de Renault Group.

Tanguy Leiglon, Directeur de l'activité Energie pour Solutions 30 en France, a déclaré : " Ce partenariat est le fruit de notre expertise dans le domaine de la transition énergétique et de la mobilité électrique en particulier, de notre organisation et de notre maillage territorial particulièrement dense, en France et en Europe ".