Solutions 30, parmi les plus fortes hausses du SRD à la clôture du vendredi 3 décembre 2021

(AOF) - Solutions 30 (+7,11% à 6,78 euros)

Le titre a été soutenu par une information rassurante. Le groupe et ses banques ont retrouvé dès aujourd'hui "un mode de collaboration usuel", a indiqué ce matin le leader européen des solutions pour les nouvelles technologies. Cette décision intervient dans le cadre de la procédure de conciliation et fait suite à la publication du rapport financier semestriel du groupe contenant le rapport du réviseur d'entreprises sur les états financiers semestriels.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Numéro 1 européen des services multi techniques de déploiement et maintenance de services techniques créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 819 M€ réalisé à 64 % en France, à 17 % dans le Benelux et le reste en Italie, péninsule ibérique, Allemagne et Pologne ;

- Revenus tirés à 60 % des télécom (part de 30 % du marché français), à 16 % de l’énergie et à 11 % du secteur informatique s ;

- Modèle d’affaires « better, faster, smarter » combinant croissance interne et externe avec duplication du modèle français en Europe afin d’adresser les grands comptes et les nouveaux marchés ; et fondé sur 3 piliers : fidélisation des clients, maillage territorial avec des positions dominantes sur chaque marché, plateforme S3net de partage d’expertises et de mise à disposition des compétences humaines ;

- Capital ouvert, Gianbeppi Fortis, cofondateur et président du directoire en détenant moins de 5 %, devant Karim Rachedi avec 7,3%, Alexander Sator présidant le conseil de surveillance de 6 membres ;

- Situation financière très solide avec des capitaux propres de149 M€ face à une dette nette de 27 M€ et une trésorerie de 46 M€ à fin juin.

-/ Enjeux/=

- Stratégie de croissance forte via la taille critique sur chaque marché géographique et la formation des techniciens aux nouvelles compétences ;

- Stratégie d’innovation axée sur l’amélioration constante de la plateforme S3net (investissements annuels de 1 à 2 % du chiffre d’affaires) et sur le nouveau marché des équipements connectés via le « laboratoire d’idées »;

- Stratégie environnementale avec 2 volets –offre de services innovants à impact environnemental moindre et implication des fournisseurs et partenaires à l’effort RSE du groupe ;

- Confirmation des percées dans la mobilité (bornes de recharge de véhicules électriques) et la maintenance des objets connectés et retombées des contrats dans la fibre en Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni ;

- Activité soutenue par le déploiement des réseaux très haut débit ou mobiles de nouvelle génération et par l’essor de la mobilité́ électrique ;

- Récurrence des revenus, tirés à 59 % des activités de maintenance et poursuite des gains de contrats.

=/ Défis /=

- Sensibilité du chiffre d’affaires, pour 45 % du total, aux trois 1ers clients -télécom et énergie, impact négatif sur le bénéfice de la parité zloty polonais/euro ;

- Chute de la valorisation boursière en raison des accusations des fonds activistes Muddy Waters et Carson Block sur l’éventualité de liens avec le crime organisé italien, de la non-certification par l’auditeur EY des comptes 2020, pourtant approuvés par l’assemblée générale ;

- Impact de la pandémie : hausse de 21 % du chiffre d’affaires semestriel ;

- Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Solutions 30 table désormais sur une croissance rentable aux alentours de 10%

Informatique / SSII : opportunités du télétravail

Opportunités du télétravail avec de meilleures perspectives

Après les ingénieurs « offshore » employés en Inde ou en Europe de l'Est pour les missions à faible valeur ajoutée, ce sont désormais les fonctions les plus spécialisées qui sont concernées. Capgemini estime que le développement du travail à distance lui permettra de générer des économies de coûts supplémentaires et de mobiliser ses collaborateurs plus efficacement sur le plan international. Le groupe, dont l’organisation devrait reposer sur 40 à 50 % de télétravail, évalue le gain potentiel à moyen terme de 1 à 1,5 point sur le taux de marge (11,9% ). Sopra-Steria et Atos se penchent également sur ce mode d’organisation. Les acteurs sont néanmoins conscients des limites car le télétravail ne conviendra pas à tous les salariés.