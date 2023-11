Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30: objectif confirmé après un solide 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Solutions 30 a confirmé jeudi son objectif d'une croissance à deux chiffres sur l'exercice 2023, ce qui devrait lui permettre de dépasser le cap symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023.



Le groupe technologique indique avoir généré un chiffre d'affaires en hausse de 18% au 3ème trimestre, à 250,7 millions d'euros, ce qui porte ses revenus sur les neuf premiers mois de l'année à 769,7 millions d'euros (+17,2%).



La société précise que sa croissance s'est appuyée principalement sur sa dynamique au Benelux, tout particulièrement dans le déploiement des réseaux Internet très haut débit (FTTH).



Dans la région, son chiffre d'affaires s'est établi à 89,6 millions d'euros au 3ème trimestre, soit une croissance purement organique de 67,1%.



En France, le chiffre d'affaires a atteint 98,4 millions d'euros au 3ème trimestre, soit une croissance de 1,7% (+0,2% en organique).



Au-delà de la confirmation de son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros cette année, le groupe a indiqué vouloir poursuivre l'amélioration de sa rentabilité dans toutes ses zones géographiques au second semestre 2023.



Suite à cette publication solide, le titre Solutions 30 grimpait de plus de 11% jeudi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris +9.97%