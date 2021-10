Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30 : nouvelle acquisition au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce avoir acquis la clientèle et certains actifs de Mono Consultants Ltd, réalisant ainsi sa deuxième acquisition au Royaume-Uni, une opération qui marque le redémarrage de la politique de croissance externe du groupe. Mono propose une offre de services clés en main liés au déploiement des infrastructures de télécommunications mobiles. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 41,5 millions de livres sterling au titre de l'exercice clos le 31 août 2020. Déployant son offre à travers tout le Royaume-Uni et dispose d'une présence à Glasgow, Manchester et Milton Keynes, la société intervient auprès des principaux opérateurs, dont Telefonica et BT/EE, ainsi que des équipementiers télécom dont Ericsson.

