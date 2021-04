Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30 : nomination d'un chief transformation officer Cercle Finance • 01/04/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce l'arrivée de Robert Ziegler en qualité de chief transformation officer, membre du directoire. Sa nomination, avec effet immédiat, a été approuvée par le conseil de surveillance. Robert Ziegler aura pour mission d'accélérer la mutation et la structuration du groupe en cohérence avec ses ambitions de croissance. Il animera le comité exécutif qui porte la responsabilité du fonctionnement opérationnel de l'entreprise. Après avoir été chief operating officer de la division freight de DHL International, il a été nommé en 2019 chief executive officer de Warberer's International, acteur majeur du transport terrestre en Europe.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris +27.77%